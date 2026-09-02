Каждый четвертый житель Архангельска готов работать в одной компании с супругом

25% жителей Архангельска хотели бы работать в одной компании со своей второй половиной. Такие результаты показал опрос SuperJob, проведенный среди экономически активного населения города.
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