Двое россиян погибли у берегов Филиппин, один из них – после нападения акул

Global Look Press/Norbert Probst/http://imagebroker.com/#/search/ Два российских туриста погибли у берегов Филиппин, один из них утонул, а на другого напали акулы, сообщает агентство The Associated Press (AP) со ссылкой на береговую охрану.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии