Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту хулиганства в отношении подростков в Новосибирской области

В социальных медиа получили распространение публикации, согласно которым в Новосибирске группа подростков вывела сверстников с неформальной внешностью из торгового центра и начала избивать, попутно отрезая волосы ножом.
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