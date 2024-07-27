Русская весна
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Русская весна

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США предотвратили операции Украины в российском тылу после звонка министра обороны Белоусова — NYT

США предотвратили операции Украины в российском тылу после звонка министра обороны Белоусова — NYT

США предотвратили операции Украины в российском тылу после звонка министра обороны РФ, сообщает New York Times.

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Комментарии
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Eduard
Да Россия 12 лет всё&quot;красные линии&quot; чертит.Всем уже надоело.Один раз шарахнули по Штату США или Европы,вся эта &quot;помощь&quot; прекратиласьбы!
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16 час.
Eduard
Сталинв нет,он бы не позволил с ним так шутить,
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16 час.
Игорь Васиков
Не предотвратили, а временно отложили.
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14 час.

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