Польша поставит армии Швеции 45 тяжелых военных тягачей

Поставку 45 тяжелых эвакуационных машин для вооруженных сил Швеции выполнит польская компания Szczęśniak Pojazdy Specjalne из Бельско-Бялы до 2029 года, сообщает 3 сентября Business Insider Polska.
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