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Польша поставит армии Швеции 45 тяжелых военных тягачей

Польша поставит армии Швеции 45 тяжелых военных тягачей

Поставку 45 тяжелых эвакуационных машин для вооруженных сил Швеции выполнит польская компания Szczęśniak Pojazdy Specjalne из Бельско-Бялы до 2029 года, сообщает 3 сентября Business Insider Polska.

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