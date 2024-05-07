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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рим (WTA). 1-й круг. Мирра Андреева встретится с Бадосой, Шнайдер с Миннен

Сетка здесь. Internazionali BNL d’Italia Рим, Италия 7 – 19 мая 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 5 509 771 евро Открытые корты, грунт Первый круг Мирра Андреева (Россия)  Паула Бадоса (Испания) Дата проведения 7 мая, 13.

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