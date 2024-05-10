Пассажирка Red Wings скончалась после посадки в Екатеринбурге

Пассажирка рейса авиакомпании Red Wings скончалась на борту рейса, вылетавшего из Екатеринбурга. До этого, по данным портала Е1, женщина вместе с другими пассажирами вынуждена была ждать вылет: он задерживался.
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