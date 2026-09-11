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temapenza

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На грядках возникли муравьи — беру пластмассовые ложки: из них получаются комфортные точки для приманки

Разовые пластмассовые ложки помогают изгонять муравьев из теплиц либо с открытых грядок. Как конкретно — об этом дальше в материале.

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