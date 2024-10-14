90-летний юбилей отметил ветеран труда Мирошниченко Иван Григорьевич! В молодости Иван Григорьевич работал разнорабочим в Узбекистане на цементном заводе.
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90-летний юбилей отметил ветеран труда Мирошниченко Иван Григорьевич! В молодости Иван Григорьевич работал разнорабочим в Узбекистане на цементном заводе.