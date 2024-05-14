Здравствуй, небо в облаках: что стало с актерами сериала «Солдаты»

Телесериал «Солдаты», вышедший на экраны в 2004 году, многие знают не понаслышке. Масштабный кинопроект о жизни военной части № 3030 развивался на протяжении 17 сезонов и все годы держал высокие рейтинги.
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