Shaman признался в проблемах со слухом после каждого концерта

Певец Shaman, известный как Ярослав Дронов, рассказал о многолетних проблемах со слухом, вызванных детским отитом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Василий Костюк об...
- Во Владимире снес...
- Переговоры могут ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым