Игорь Бабушкин: Значимость Астраханской области растет как ключевой точки Каспийского транспортно-логистического узла

А строящиеся в регионе суда могут активно использоваться для перевозок в рамках МТК «Север-Юг». В рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир» в Казани губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в сессии «Развитие новых мультимодальных международных транспортных коридоров, проходящих через страны Азии, Ближнего Востока».