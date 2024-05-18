Игорь Бабушкин: Значимость Астраханской области растет как ключевой точки Каспийского транспортно-логистического узла

А строящиеся в регионе суда могут активно использоваться для перевозок в рамках МТК «Север-Юг». В рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир» в Казани губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в сессии «Развитие новых мультимодальных международных транспортных коридоров, проходящих через страны Азии, Ближнего Востока».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии