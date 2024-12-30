Редкий бандеровец долетит до середины Днепра, но лучше, чтобы вообще до Днепра не долетел

Александр Широкорад 29 декабря 2024 г., 20:30 Изгнать ВСУ из Курской области не проблема, но надо изгнать их со всей Украины Западные СМИ утверждают, что США требуют от Зеленского вывести войска из Курской области.
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