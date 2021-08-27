Заноза

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Юрий Селиванов: В набежавшую волну…

Юрий Селиванов: В набежавшую волну…

Драка восточноевропейских пассажиров англосаксонского геополитического «Титаника» за место в спасательной шлюпке, похоже, уже началась В то время, когда в Киеве громыхал  военный парад по случаю тридцатой годовщины отвесного полета Украины в бездонную пропасть, а Зеленский на трибуне пускал слезу при виде марширующих в парадной колонне только что сбежавших  из Афганистана натовцев, явно догадываясь, какую глупость сморозил, допустив этих драпальщиков изображать на Крещатике надежду и опору «незалежной державы»,  в Европах  начали происходить  процессы и звучать речи,  которые подтверждают самые худшие опасения киевского предводителя.

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Леонид Буравлев
Вся "евроатлантическая солидарность" хорошо показана в фильме Дюнкерк", когда, при эвакуации, английские солдаты гнали взашей французских, а те аналогично-английских!)))Так и в Афганистане сейчас!)))
Котищев
Ссутся гниды!
Дмитрий Гурин
«Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинским СМИ. «Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придете к этой готовности [ко вступлению в ЕС]. .............. Великая тройка столпов ЕС блин. Вот кто бы тявкал.
Борис Осипов

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