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Через Бутырку, спецбольницу и громкие разводы к новой семье: как крутые повороты судьбы изменили жизнь Игоря Петренко

Через Бутырку, спецбольницу и громкие разводы к новой семье: как крутые повороты судьбы изменили жизнь Игоря Петренко

Сегодня имя Игоря Петренко ассоциируется с образами мужественных героев и военных на экране, однако его путь к признанию лежал через суровые испытания.

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