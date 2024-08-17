В Германии при пожаре на колесе обозрения пострадали более 30 человек

Более 30 человек пострадали при пожаре во время музыкального фестиваля Highfield в Германии. Причиной этому стал пожар на колесе обозрения, об инциденте пишет газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.
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