Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Германии при пожаре на колесе обозрения пострадали более 30 человек

В Германии при пожаре на колесе обозрения пострадали более 30 человек

Более 30 человек пострадали при пожаре во время музыкального фестиваля Highfield в Германии. Причиной этому стал пожар на колесе обозрения, об инциденте пишет газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

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