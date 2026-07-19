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Царьград

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Физика из института «Роскосмоса» арестовали по делу о госизмене

Физика из института «Роскосмоса» арестовали по делу о госизмене

Учёного-аэродинамика из ЦНИИМАШ обвинили в госизмене.Мещанский суд Москвы отправил под стражу 35-летнего учёного-физика Максима Кравчука, сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМАШ).

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