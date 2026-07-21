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Царьград

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Губернатор Гусев объявил тревогу из-за угрозы атаки БПЛА

Губернатор Гусев объявил тревогу из-за угрозы атаки БПЛА

В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил жителям о необходимости сохранять спокойствие, заверив, что силы противовоздушной обороны находятся в полной готовности.

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