Разрыв с Алексеем Макаровым и тайный муж. Секреты звезды «Чикатило» Виктории Богатыревой

Артистка попала в кино случайно, зато сразу получила возможность поработать с Александром Абдуловым. Учиться Виктории Богатыревой повезло у Эммануила Виторгана, ну а на съемках «Первой попытки» звезда встретила Алексея Макарова, которому было суждено стать папой ее дочери.