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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алекс Тайус стал игроком «Варезе»

Тяжелый форвард (26 лет, 203 см) заключил контракт до конца сезона с «Варезе». Тайус провел сезон-23/24 в составе московской «Руны», набирая 7,6 очка, 4,6 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч.

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