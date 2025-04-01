В Таиланде вспыхнул катер с российскими туристами, есть пострадавшие

Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана вспыхнул вблизи острова Майтон в южной тайской провинции Пхукет, один российский турист получил ожоги, пишет ТАСС со ссылкой на представителей местной туристической полиции.
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