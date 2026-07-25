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Царьград

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Москва предложила 500 жителям переехать в новые квартиры по реновации

Москва предложила 500 жителям переехать в новые квартиры по реновации

Более 500 жителей Бирюлево Западного начали осматривать новые квартиры в рамках реновации. Застройщик предложил современное жилье на Харьковском проезде.

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