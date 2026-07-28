Мошенники общались с пенсионеркой, выдавая себя за Маска, вымогая у нее деньги

В Японии задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в участии в афере. По версии полиции, преступная группа выдавала себя за Илона Маска и убедила 65-летнюю женщину, что у нее завязались отношения с американским миллиардером, пишет Cdsb.
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