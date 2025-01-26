Правительство поддержало проект «МЮ» по реконструкции «Олд Траффорд». Клуб предпочел бы построить новый стадион на 100 тысяч мест, решение примут до лета

«В заявлении, сделанном в субботу вечером, Министерство финансов Великобритании сообщило, что Рэйчел Ривз, канцлер казначейства, поддерживает проект «Олд Траффорд» как «яркий пример» планов правительства по содействию экономическому росту.
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