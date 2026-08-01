Константин Бондаренко: Сорок дней принуждения к миру истекли, но Путин этого даже не заметил

Две Украины окончательно разошлись по разные стороны баррикад — возможно ли примирение? Сорокадневная операция принуждения к миру провалилась, и что теперь потребует Трамп? Почему аудит в ВСУ начали именно тогда, когда российские подразделения вышли к Дружковке? И зачем 83 солдата украинской армии строили особняк с бассейном в Одесской области? Политолог Константин Бондаренко ответил на вопросы […… Читать далее: https://govorit.