Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

Константин Бондаренко: Сорок дней принуждения к миру истекли, но Путин этого даже не заметил

Константин Бондаренко: Сорок дней принуждения к миру истекли, но Путин этого даже не заметил

Две Украины окончательно разошлись по разные стороны баррикад — возможно ли примирение? Сорокадневная операция принуждения к миру провалилась, и что теперь потребует Трамп? Почему аудит в ВСУ начали именно тогда, когда российские подразделения вышли к Дружковке? И зачем 83 солдата украинской армии строили особняк с бассейном в Одесской области? Политолог Константин Бондаренко ответил на вопросы […… Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии