После запуска ракета успешно посадила ускоритель на плавучую платформу в Тихом океане Ракета Falcon 9 стартовала с площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.
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