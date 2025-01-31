"Не стоит законотворчество доводить до абсурда". Эксперт оценил влияние РПЦ на Госдуму

Политолог заявил amic.ru, что церковь отчасти легитимизирует власть, поэтому ее мнение важно для депутатов В законотворческой деятельности депутаты Госдумы могут брать во внимание мнение иерархов РПЦ, однако конкретные решения они принимают, руководствуясь вполне рациональными соображениями, заявил amic.
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