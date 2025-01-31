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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Не стоит законотворчество доводить до абсурда". Эксперт оценил влияние РПЦ на Госдуму

"Не стоит законотворчество доводить до абсурда". Эксперт оценил влияние РПЦ на Госдуму

Политолог заявил amic.ru, что церковь отчасти легитимизирует власть, поэтому ее мнение важно для депутатов В законотворческой деятельности депутаты Госдумы могут брать во внимание мнение иерархов РПЦ, однако конкретные решения они принимают, руководствуясь вполне рациональными соображениями, заявил amic.

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