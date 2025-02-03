Украина совершила теракт в "Алых парусах": погиб создатель батальона "Арбат"

Утром, 3 февраля, ЖК "Аллые паруса" произошел взрыв в холле дома на Авиационной улице. По предварительным данным правоохранителей, Украина совершила в России новый теракт, в результате которого погиб один человек.
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