Popcaketv

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VK Клипы впервые проведут премию для клиперов — масштабное награждение состоится на VK Fest

VK Клипы впервые проведут премию для клиперов — масштабное награждение состоится на VK Fest

Сервис коротких вертикальных видео VK Клипы анонсировал «Премию VK Клипов — 2022». Победителей выберут пользователи вместе с экспертным жюри.

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