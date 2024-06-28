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МВД России объявило в розыск мужа Елены Блиновской

МВД России объявило в розыск мужа Елены Блиновской

Ранее сослуживец бизнесмена Эльман Пашаев рассказал, что мужа «королевы марафонов» перевели в штурмовое подразделениеМинистерство внутренних дел России объявило в розыск бизнесмена Алексея Блиновского, мужа основателя проекта «Марафон желаний» Елены Блиновской, следует из базы ведомства.

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