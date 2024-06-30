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Царьград

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Павел Дуров посетил Казахстан для возможной реализации совместных проектов

Павел Дуров посетил Казахстан для возможной реализации совместных проектов

В стране уже более 10 миллионов пользователей Telegram.Сооснователь Telegram Павел Дуров посетил Казахстан с ознакомительным визитом, чтобы обсудить возможные совместные проекты.

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