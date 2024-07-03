Планы судостроения на текущий год Вывод из эллинга РПКСН "Князь Пожарский", февраль 2024 г. Российская судостроительная отрасль постоянно передаёт Военно-морскому флоту новые военные и вспомогательные корабли.
Планы судостроения на текущий год
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Флот, это не только корабли. Объясните как повысить боеготовность Черноморского флота, чтобы он не прятался, а активно воевал. Например уничтожал сухогрузы, с которых обстреливается Крым, блокировал порты украины.
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21 час.
Юрий Ильинов
https://taudok.mirtesen.ru/blog/43118827099/Voennoe-sudostroenie-v-CHernomorskom-regione-problemyi-i-perspek?utm_referrer=mirtesen.ru
Военное судостроение в Черноморском регионе: проблемы и перспективы - Тайная доктрина - 3 июля
Тайная доктрина - МирТесен
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20 час.
Юрий Ильинов
Про сухогрузы надо разбираться.. Есть мнение, что Украина специально подставляет под удар чужой флот. На ЧФ поменяли командование. Если понадобиться, Белоусов опять поменяет. Надо понимать, что Британия и США - серьёзные противники, их недооценивать нельзя. Нельзя постоянно терять корабли. На земле успехи есть. (Научились прятать танки - беречь() Ждём успехов на море. Победы!
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19 час.
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