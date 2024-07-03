Планы судостроения на текущий год

Флот, это не только корабли. Объясните как повысить боеготовность Черноморского флота, чтобы он не прятался, а активно воевал. Например уничтожал сухогрузы, с которых обстреливается Крым, блокировал порты украины.

Юрий Ильинов

Про сухогрузы надо разбираться.. Есть мнение, что Украина специально подставляет под удар чужой флот. На ЧФ поменяли командование. Если понадобиться, Белоусов опять поменяет. Надо понимать, что Британия и США - серьёзные противники, их недооценивать нельзя. Нельзя постоянно терять корабли. На земле успехи есть. (Научились прятать танки - беречь() Ждём успехов на море. Победы!