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В центре Калуги двухлетний ребенок выпал из окна

В центре Калуги двухлетний ребенок выпал из окна

11 апреля в Калуге произошел несчастный случай: маленький ребенок выпал из окна. На улице Баррикад двухлетняя девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку открытого окна и выпала вместе с ней из окна.

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