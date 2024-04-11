В центре Калуги двухлетний ребенок выпал из окна

11 апреля в Калуге произошел несчастный случай: маленький ребенок выпал из окна. На улице Баррикад двухлетняя девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку открытого окна и выпала вместе с ней из окна.
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