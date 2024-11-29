Посольство Дании в Киеве предупредило датчан об угрозе со стороны ТЦК

Посольство Дании в Киеве выпустило предупреждение для подданных королевства, находящихся на Украине, о возможном использовании «грубой силы» со стороны сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) и полиции.
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