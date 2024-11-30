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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Демаркус Казинс: «Прямо сейчас Ламело Болл смотрится лучше Дэмиана Лилларда»

Бывший игрок «Сакраменто» впечатлен игрой лидера «Шарлотт» на старте регулярного чемпионата. Казинс считает, что Болл входит в пятерку лучших разыгрывающих НБА и в настоящее время превосходит по уровню игры Дэмиана Лилларда из «Милуоки».

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