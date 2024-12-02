Экипаж не осознавал работу авторулевого: ВМС Новой Зеландии назвали причину затопления военного судна Единственное гидрографическое судно ВМС Новой Зеландии HMNZS Manawanui полным водоизмещением 5,7 тыс.
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Экипаж не осознавал работу авторулевого: ВМС Новой Зеландии назвали причину затопления военного судна Единственное гидрографическое судно ВМС Новой Зеландии HMNZS Manawanui полным водоизмещением 5,7 тыс.
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