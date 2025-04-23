От стресса до грибка: что провоцирует зуд головы и как его лечить

Разбираемся с этой деликатной проблемой вместе с нашими экспертами.фото: freepik.com/azerbaijan_stockersКаждый волосяной фолликул содержит сальную железу, которая выделяет себум, — кожное сало, необходимое для защиты кожи головы и волос, и для поддержания состояния здорового микробиома кожи.