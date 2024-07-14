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Ямаль и Ольмо стали лучшими игроками Евро-2024 по «гол+пас» – по 5 очков. У Ламина 1+4, у Дани 3+2

Ямаль и Ольмо стали лучшими игроками Евро-2024 по «гол+пас» – по 5 очков. У Ламина 1+4, у Дани 3+2

Полузащитники чемпионов Европы Ламин Ямаль и Дани Ольмо стали лучшими на Евро по системе «гол+пас». Оба набрали по 5 очков.

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