Проект нового крупного моста во Владивостоке пошёл на экспертизу

Согласно планам, процесс экспертизы проекта займёт около двух месяцев. Глава города отметил, что мост будет идти параллельно существующему — от Мойдодыра до Карьерной, справа от существующего Рудневского моста, если смотреть от спуска с Баляева.
Согласно планам, процесс экспертизы проекта займёт около двух месяцев. Глава города отметил, что мост будет идти параллельно существующему — от Мойдодыра до Карьерной, справа от существующего Рудневского моста, если смотреть от спуска с Баляева.
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