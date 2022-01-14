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Проект нового крупного моста во Владивостоке пошёл на экспертизу

Проект нового крупного моста во Владивостоке пошёл на экспертизу

Согласно планам, процесс экспертизы проекта займёт около двух месяцев. Глава города отметил, что мост будет идти параллельно существующему — от Мойдодыра до Карьерной, справа от существующего Рудневского моста, если смотреть от спуска с Баляева.

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