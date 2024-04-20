arXiv: ИИ-инструмент VASA-1 превращает изображения в реалистичную анимацию

Команда исследователей искусственного интеллекта Research Asia компании Microsoft разработала приложение искусственного интеллекта (ИИ), преобразующее неподвижное изображение человека в правдоподобную анимацию.
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