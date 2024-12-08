В Минсвязи Сирии заверили, что боевики дали гарантии безопасности министрам

Грантии безопасности оставшимся в Дамаске министрам пообещали предоставить представители руководства террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб 8 декабря в эфире телеканала Al-Arabiy «Мы общались с руководством оперативного штаба боевиков, один из ответственных в группировке „Хайат Тахрир аш-Шам“ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).