Чтобы убедиться, что женское здоровье не подводит, выявить возможные риски или определить болезнь на начальных стадиях, женщинам нужно проходить регулярный гинекологический скрининг — минимально необходимый комплекс исследований.
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