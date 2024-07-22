Житель Абакана был арестован за продажу наркотиков через Интернет

Жительница Абакана была задержана за сбыт наркотиков через Интернет. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Республике Хакасия обнаружили у нее более 950 граммов синтетического наркотика, который она планировала сбыть на территории республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии