Мировое обозрение

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На Зеленского давят карбаты, чтоб отдал приказал на контратаку Мариуполя

На Зеленского давят карбаты, чтоб отдал приказал на контратаку Мариуполя

redactor 2022-03-20T09:19:12+0300 01.01.1970 Канал «Резидент» сообщает, что в Офис президента постоянно поступает информация от националистов и боевиков, с требованием, чтобы Зеленский не бросал военных в Мариуполе и отдал приказ на контратаку.

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