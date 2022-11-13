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Специалисты ЖКС№ 6 по ВВО на Сахалине завершили перевод автомобильной техники на зимний режим эксплуатации

Специалисты ЖКС№ 6 по ВВО на Сахалине завершили перевод автомобильной техники на зимний режим эксплуатации

Мероприятия перевода на сезонный режим эксплуатации проводятся в целях подготовки техники и материально-технической базы к использованию по назначению в осенне-зимних условиях эксплуатации, совершенствования организации эксплуатации и технической подготовки водительского и обслуживающего состава.

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