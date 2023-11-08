Лавров: антироссийские санкции никуда не исчезнут в отдаленной перспективе

В отдаленной перспективе введенные странами Запада антироссийские санкции никуда не денутся. Данные государства преследуют цель «проучить» РФ путем полного разрушения мировой экономики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола по украинскому урегулированию.