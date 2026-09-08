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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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По двум маршрутам в нашем районе пустили новые электробусы

Из шести городских маршрутов, по которым пустили новые электробусы, два пролегают в нашем районе — №26 и №381.

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