Ведет к краху быстрее Шольца: еще не став канцлером, Мерц разоряет Германию – Bloomberg

Немцы, желавшие смены курса своей страны и улучшений в экономике, голосуя за новое правительство, похоже, рискуют слишком быстро разочароваться в новом канцлере, причем быстрее, чем обычно это бывает после выборов.
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