Хуньяли о свисте в адрес Месси от фанатов «ПСЖ»: «Это неуважение к все еще лучшему игроку мира. Мне пришлось переключить канал»

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Экс-тренер сборной Аргентины осудил освиставших Лионеля Месси фанатов. Клаудио Хуньяли, бывший ассистент Алехандро Сабельи в сборной Аргентины, высказался о поведении болельщиков «ПСЖ», освистывавших и оскорблявших нападающего во время матча с «Бордо» (3:0).