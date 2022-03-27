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Хуньяли о свисте в адрес Месси от фанатов «ПСЖ»: «Это неуважение к все еще лучшему игроку мира. Мне пришлось переключить канал»

Экс-тренер сборной Аргентины осудил освиставших Лионеля Месси фанатов. Клаудио Хуньяли, бывший ассистент Алехандро Сабельи в сборной Аргентины, высказался о поведении болельщиков «ПСЖ», освистывавших и оскорблявших нападающего во время матча с «Бордо» (3:0).

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