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Регионы России

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Кремль исключает наличие дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине

Кремль исключает наличие дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине

В настоящее время не существует формализованных «дорожных карт» или программ по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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